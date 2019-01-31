Квитанции за вывоз мусора в Самаре придут 1 февраля

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-31T12:26:29+03:00

Рассказываем, как они будут выглядеть

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Жители Самарской области начнут получать квитанции за вывоз ТКО напрямую от регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» уже с 1 февраля. Сейчас компания обслуживает более 1,3 млн лицевых счетов абонентов в Самаре, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Сызрани, Тольятти, Чапаевске и в других муниципальных районах.

- 350 управляющих компаний и ТСЖ Самары решили сотрудничать с нами в качестве юридических лиц. Жители таких домов получат первые квитанции со строчкой «Обращение с ТКО» в общем платежном документе, - рассказали представители регоператора.

Так будет выглядеть платежка от регионального оператора по вывозу мусора

Платежки от «ЭкоСтройРесурса» будет печатать и доставлять ФГУП «Почта России». Регоператор просит всех жителей, которые в феврале не обнаружат в почтовом ящике квитанцию или заметят, что в счете указаны неверные данные, сообщать об этом в любой из его 22 центров обслуживания населения. Оплатить услугу по вывозу мусора можно будет наличными, почтовым переводом, банковской картой или через интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU