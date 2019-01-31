2019-01-31T12:53:44+03:00
Происшествия

В центре Самары женщина на Lexus устроила ДТП с тремя легковушками

Автомобилистка нарушила правила при проезде перекрестка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В среду, 30 января, примерно в 15:30 на пересечении улиц Ленинской и Ярмарочной в Самаре произошло серьезное ДТП. Там столкнулись 4 автомобиля.

- 34-летняя женщина, двигаясь на автомобиле «Лексус» по улице Ленинской, на пересечении с улицей Ярмарочной не уступила дорогу «Калине» под управлением 24-летней девушки. После этого иномарка врезалась в припаркованную «Гранту», а та — в припаркованный «Лифан», - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В ДТП пострадали две иномарки и две отечественные легковушки Фото: Соцсети

В ДТП пострадали две иномарки и две отечественные легковушкиФото: Соцсети

В результате случившегося пострадал один человек — водитель «Калины». Девушку госпитализировали в больницу с травмой головы. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и МЧС. В настоящее время полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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