2019-01-31T13:57:01+03:00
Общество

Новый легкоатлетический манеж в Тольятти построят до конца 2020 года

Объект возведут на средства областного бюджета
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В Тольятти началась подготовка к строительству легкоатлетического манежа. Он расположится в Автозаводском районе на улице Революционной, 80. Это территория стадиона «Торпедо», сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства. Разработкой проекта занимался «ТеррНИИгражданпроект», а генподрядчиком является ООО «СамараСтройАльянс». Строительство будет вестись на средства областного бюджета до 31 декабря 2020 года, - рассказали региональные власти.

Легкоатлетический манеж будет включать крытый одноэтажный зал со зрительскими трибунами и трехэтажную административно-хозяйственную пристройку. Спортобъект оснастят беговыми дорожками, секторами для прыжков, метания дисков и толкания ядра. Предполагается, что трибуна будет вмещать до 350 зрителей. Четыре места будут предназначены для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Также на трибуне выделят судейскую ложу на 16 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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