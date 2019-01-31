2019-01-31T14:21:19+03:00
Общество

Самарский спа-салон заплатит 3,2 млн рублей штрафа за незаконный алкоголь

Полицейские нашли в заведении 20 литров спиртных напитков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Самаре полицейские выявили факт незаконного оборота алкоголя. Спиртные напитки, не имея специального разрешения и документов, продавали в спа-салоне на улице Ленинской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Из незаконного оборота было изъято 20 литров алкогольной продукции стоимостью 20,4 тысяч рублей. По факту произошедшего были составлены два административных протокола по статьям «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии» и «Оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов», - рассказали полицейские.

Арбитражный суд Самарской области назначил организации за эти правонарушения штраф в 3 миллиона рублей и 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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