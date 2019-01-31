В Самаре бывшего командира военчасти осудили за аферу с грузовыми шинами на 4,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:44 2019-01-31T14:45:23+03:00

Мужчина отдал шины знакомому, но отчитался перед руководством совсем о другом

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Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему командиру военной части, который обвинялся в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба главного военного СУ СК России.

- Было установлено, что в 2011 году мужчина отчитался перед автомобильной службой ЦВО и ФКУ «Управление финансового обеспечения министерства обороны РФ по Самарской области» о том, что он передал хранившиеся в войсковой части шины для грузовых автомобилей на нужды военным. На самом же деле он поручил подчиненным выдать своему знакомому более 500 комплектов шин стоимостью свыше 4,5 млн рублей, - рассказали следователи.

Суд признал экс-командира военчасти виновным и назначил ему 3 года лишения свободы. Кроме того, он должен будет выплатить военному ведомству около 4 млн рублей. Остальные 555 тысяч рублей мужчина возместил еще во время предварительного следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU