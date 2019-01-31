100 сел Самарской области получили интернет от «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 14:55 2019-01-31T14:55:43+03:00

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«Ростелеком» подвел промежуточные итоги работы в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН) в Самарской области. С 2015 года компания обеспечила беспроводным интернетом 100 малых населенных пунктов губернии. Специалисты «Ростелекома» построили более 1000 км оптики. Возможность пользоваться информационными ресурсами получили свыше 80 тыс. человек из 18 районов.

Директор самарского филиала компании «Ростелеком» Владимир Басков: «Большинство точек Wi-Fi-доступа находятся в удаленных уголках региона. Жители этих сёл и деревень теперь могут наравне с горожанами дистанционно оплачивать счета, совершать онлайн-покупки, пользоваться порталом госуслуг и общаться с родственниками и друзьями в социальных сетях. Им больше не нужно ездить в районную поликлинику, чтобы записаться к врачу: достаточно воспользоваться электронной регистратурой».

С августа 2017 года доступ в интернет по программе УЦН стал бесплатным. Это вызвало резкое повышение спроса на услугу. Только в прошлом году количество устройств, зарегистрированных в сети по программе УЦН в Самарской области, увеличилось более чем в 10 раз. Совокупный трафик сельчан за минувший год вырос в два раза и составил 15 Тб. В среднем интернет-сессия продолжается час двадцать минут. В рамках федерального проекта Wi-Fi-точками будут обеспечены еще более 100 малых населенных пунктов губернии с количеством жителей от 250 до 500 человек.

На связь сельчане могут выходить и с помощью таксофонов. Обслуживанием 1358 телефонных аппаратов общего пользования занимается «Ростелеком». Местные телефонные соединения с таксофонов не тарифицируются. Позвонить родственникам и друзьям в соседнюю деревню, сельскую администрацию или фельдшерский пункт жители могут бесплатно и без таксофонной карты. Чаще всего аппараты используют для вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU