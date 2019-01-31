Сообщения о минировании торговых центров и больниц в Самаре не подтвердились

СЕГОДНЯ 14:59 2019-01-31T15:04:50+03:00

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Анонимные сообщения о минировании как минимум десяти социально-значимых объектов Самары, которые поступили в правоохранительные органы утром в четверг, 31 января, не подтвердились. Ни в одном торговом центре и больнице ничего взрывоопасного обнаружено не было.

- Все сообщения тщательно проверяются правоохранителями. Проводился осмотр помещений. Ситуация под контролем. На данный момент ни одно из сообщений подтверждения не получило, - сообщили в правительстве Самарской области.

Напомним, что сегодня сотрудникам МЧС, медикам, полицейским и кинологам пришлось выезжать на тревожные вызовы в Региональный деловой центр на Московском шоссе, ТЦ "Нота", ТЦ "Апельсин", ТЦ "Компас", больницу имени Ерошевского, больницу № 2, детскую больницу № 1 имени Ивановой и по другим адресам. Из некоторых зданий выводили посетителей и персонал.

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ИСТОЧНИК KP.RU