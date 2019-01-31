В Самарской области ввели карантин из-за трупа бешеной лисы

СЕГОДНЯ 15:26 2019-01-31T15:26:44+03:00

Пока в регионе выявили только один случай заражения бешенством

Изменить размер текста: A A

В Самарской области зафиксировали первый в 2019 году случай заражения бешенством. Больное животное нашли в селе Жигули Ставропольского района. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Самарской области.

- На днях жители обнаружили недалеко от Молодецкого кургана мертвую лису. Лабораторные анализы показали, что животное погибло от бешенства. Поскольку дикие лисы являются разносчиками вируса, которым они зачастую заражают домашних животных, то было решено ввести в селе карантин, - рассказали в ведомстве.

По данным регионального Россельхознадзора, карантин в селе Жигули будет действовать до 29 марта этого года. Отметим, что в прошлом году в Самарской области было зафиксировано 37 случаев заболевания бешенством среди животных: кошек, собак и даже коров. Из-за этого карантины в разное время вводились в 4 городах и 18 районах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU