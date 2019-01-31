В Самаре на Магистральной из-за аварии на водоводе автобусы пустили в объезд

СЕГОДНЯ 16:06 2019-01-31T16:07:58+03:00

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В четверг, 31 января, на улице Магистральной в Кировском районе Самары произошла коммунальная авария, из-за чего пришлось изменить схему движения общественного транспорта.

- В настоящее время специалисты проводят ремонтные работы на водоводе. Из-за этого на участке улицы Магистральной от Литвинова до Зубчаниновского шоссе по направлению из города ограничили движение транспорта. Несколько автобусов пустили в объезд, - сообщили в мэрии Самары.

Изменения затронули автобусные маршруты №№ 7, 27, 27к, 75, 217, 229, 253. Так, автобусы № 7 и 75 по направлению из города будут курсировать по улицам Литвинова, Макаренко до пересечения с улицей Транзитной и далее по своим маршрутам. А автобусы № 27, 27к, 217, 229, 253 пока будут ездить по Зубчаниновскому шоссе, улицам Воеводина, Металлургической, Магистральной и далее по своему маршруту. Завершить все работы на водоводе планируется до конца сегодняшнего дня. После этого движение транспорта будет восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU