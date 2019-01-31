В Самаре проведут митинг против отмены маршруток
В Самаре планируют провести очередной митинг. На этот раз акция протеста будет посвящена отмене маршруток в Красноглинском районе и в целом разрешению транспортной ситуации в городе. Организатором мероприятия выступил правозащитник, председатель инициативной группы микрорайона Крутые Ключи Юрий Николаев.
- Митинг запланирован на 10 февраля с 13:00 до 15:00. Местом его проведения станет площадка перед ДК «Чайка» на улице Сергея Лазо, 21. Предполагается, что в акции протеста примут участие около 500 человек, - рассказал активист.
По словам Юрия Николаева, уведомление, которое он подал в администрацию Самары 28 января, уже рассмотрено. Власти согласовали проведение митинга.
Напомним, что за последнее время из Красноглинского района пропали несколько маршруток. В частности, это маршруты № 1к, 50, 210, 221. Часть из них убрали, потому что они дублируют маршруты муниципальных автобусов. Однако такие изменения вызвали недовольство у местных жителей. По их словам, отмена маршруток привела к увеличению времени ожидания транспорта, да и к проблеме вообще в него попасть — автобусы ходят переполненные.
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ИСТОЧНИК KP.RU