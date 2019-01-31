В Самаре проведут митинг против отмены маршруток

СЕГОДНЯ 16:52 2019-01-31T16:52:30+03:00

Самарцы соберутся, чтобы обсудить ситуацию с транспортом в городе

Изменить размер текста: A A

В Самаре планируют провести очередной митинг. На этот раз акция протеста будет посвящена отмене маршруток в Красноглинском районе и в целом разрешению транспортной ситуации в городе. Организатором мероприятия выступил правозащитник, председатель инициативной группы микрорайона Крутые Ключи Юрий Николаев.

- Митинг запланирован на 10 февраля с 13:00 до 15:00. Местом его проведения станет площадка перед ДК «Чайка» на улице Сергея Лазо, 21. Предполагается, что в акции протеста примут участие около 500 человек, - рассказал активист.

По словам Юрия Николаева, уведомление, которое он подал в администрацию Самары 28 января, уже рассмотрено. Власти согласовали проведение митинга.

Напомним, что за последнее время из Красноглинского района пропали несколько маршруток. В частности, это маршруты № 1к, 50, 210, 221. Часть из них убрали, потому что они дублируют маршруты муниципальных автобусов. Однако такие изменения вызвали недовольство у местных жителей. По их словам, отмена маршруток привела к увеличению времени ожидания транспорта, да и к проблеме вообще в него попасть — автобусы ходят переполненные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Так захотел перевозчик»: в Самаре отменили маршрутки № 1 и № 210

Муниципальный транспорт в связи с этим усилят дополнительными автобусами (подробности)

"Теперь с женой видеться не будем!": 5 мест Самары, куда не доедут жители Управленческого после отмены 210 маршрута

В городе перестали ходить маршрутные такси №1к и №210. Это оказалось трагедией для многих жителей Красноглинского района (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU