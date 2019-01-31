Бомбы не нашли: в Самаре проверили 26 зданий, которые "заминировали" лжетеррористы

СЕГОДНЯ 18:00 2019-01-31T18:00:48+03:00

Людей просили выйти из зданий, в которых могли быть спрятаны угрожающие здоровью и жизни предметы

В Самаре продолжилась волна писем с угрозами о минировании в торговых центрах, школах, административных зданиях и больницах

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В Самаре не нашли взрывоопасных предметов ни по одному из 26 адресов, по которым пришли анонимные письма с угроами. О минировании сообщали по электронке, в тексте письма предупреждали, что "нужно поторопиться" и "угроза реальна". Текст писем поменялся в отличие от первого раза - больницы "террористы" уже "минировали" 29 января. Тогда из зданий вывели всех людей, по корридорам ходили полицейские с собаками.

- Сегодня в связи с анонимными сообщениями проверили 26 объектов, нигде не обнаружили взрывоопасных предметов. Правоохранительные органы сработали четко и слаженно, ситуацию контролировал губернатор Дмитрий Азаров, - сообщили в правительстве области.

Также здесь уточнили, что подобные письма не стоит считать развлечением. За подобные "шутки" предусмотрено уголовное наказание. Это может быть штраф до 1 млн рублей и заключение в исправительной колонии до 10 лет.

КП-Самара следила за тем, что происходит в городе:.

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ИСТОЧНИК KP.RU