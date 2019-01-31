2019-01-31T19:11:58+03:00
Общество

В Самару "не пустили" 144 килограмма венгерской утки

Вся партия "санкционного" продукта была уничтожена
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Фото: Самарская таможняФото: Самарская таможня
Изменить размер текста:

На границе Самарской области и Казахстана задержали крупную партию "санкционного" мяса птицы.

- Мобильной группой Самарской таможни во взаимодействии с Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области и Пограничным Управлением Пограничной службы ФСБ России по Оренбургской области пресечён ввоз в Россию «санкционных» товаров - утиной грудки с кожей весом 144 кг, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

"Санкционный" продукт был производства Венгрии. Партию пытались ввезли в Самарскую область из Республики Казахстан через двусторонний автомобильный пункт пропуска «Теплое».

По данным таможенных служб, весь товар был уничтожен на одном из перерабатывающих предприятий Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям Сызрани сказали, кому они должны платить за отопление
Терминал Самарского речного грузового порта хотят построить в Сызрани
В Самаре могут построить береговой учебно-тренировочный центр для подготовки речников и моряков
Бомбы не нашли: в Самаре проверили 26 зданий, которые "заминировали" лжетеррористы
Башкиров распрощался с «Крыльями Советов»: футболиста принял казанский «Рубин»
В Самаре проведут митинг против отмены маршруток
До «Самара Арены» с 1 февраля начнет ходить трамвай № 7
В Самаре на Магистральной из-за аварии на водоводе автобусы пустили в объезд
Самарский политех накажут за незаконное прослушивание «Хуторянки»
В Самарской области ввели карантин из-за трупа бешеной лисы
Сообщения о минировании торговых центров и больниц в Самаре не подтвердились
100 сел Самарской области получили интернет от «Ростелекома»
В Самаре бывшего командира военчасти осудили за аферу с грузовыми шинами на 4,5 млн рублей
Самарский спа-салон заплатит 3,2 млн рублей штрафа за незаконный алкоголь