В Самару "не пустили" 144 килограмма венгерской утки
На границе Самарской области и Казахстана задержали крупную партию "санкционного" мяса птицы.
- Мобильной группой Самарской таможни во взаимодействии с Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области и Пограничным Управлением Пограничной службы ФСБ России по Оренбургской области пресечён ввоз в Россию «санкционных» товаров - утиной грудки с кожей весом 144 кг, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.
"Санкционный" продукт был производства Венгрии. Партию пытались ввезли в Самарскую область из Республики Казахстан через двусторонний автомобильный пункт пропуска «Теплое».
По данным таможенных служб, весь товар был уничтожен на одном из перерабатывающих предприятий Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU