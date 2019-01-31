В Самару "не пустили" 144 килограмма венгерской утки

СЕГОДНЯ 19:11 2019-01-31T19:11:58+03:00

Вся партия "санкционного" продукта была уничтожена

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На границе Самарской области и Казахстана задержали крупную партию "санкционного" мяса птицы.

- Мобильной группой Самарской таможни во взаимодействии с Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области и Пограничным Управлением Пограничной службы ФСБ России по Оренбургской области пресечён ввоз в Россию «санкционных» товаров - утиной грудки с кожей весом 144 кг, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

"Санкционный" продукт был производства Венгрии. Партию пытались ввезли в Самарскую область из Республики Казахстан через двусторонний автомобильный пункт пропуска «Теплое».

По данным таможенных служб, весь товар был уничтожен на одном из перерабатывающих предприятий Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU