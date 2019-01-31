Туман и изморозь: синоптики рассказали, какой будет погода в Самаре в начале февраля

31 Янв. 22:52 2019-01-31T22:52:18+03:00

Также будет прохладнее, чем обычно в этот период

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Февраль в Самаре начнется с морозов. Об этом сообщили в Приволжском Гидрометцентре. В ночь с 31 января на 1 февраля температура воздух местами по Самарской области опустится до -22 градусов. В среднем она будет держаться на уровне — 15 градусов. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Также по прогнозам синоптиков ожидается слабый туман и изморозь. Эти явления сохранятся и утром 1 февраля.

Днем в пятницу столбики термометров поднимутся до -7 ... -12 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с.

К ночи снова ожидается похолодание до -10 ... -15 градусов, местами до -17...-22 градусов. Такую же температуру воздуха прогнозируют ночью с субботы на воскресенье, 3 февраля.

Днем в выходные потеплеет до -6 ... -11 градусов. Местами по Самарской области возможен небольшой снег.

В целом же в начале февраля будет немного холоднее, чем в это же время в предыдущие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU