Туман и изморозь: синоптики рассказали, какой будет погода в Самаре в начале февраля
Февраль в Самаре начнется с морозов. Об этом сообщили в Приволжском Гидрометцентре. В ночь с 31 января на 1 февраля температура воздух местами по Самарской области опустится до -22 градусов. В среднем она будет держаться на уровне — 15 градусов. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Также по прогнозам синоптиков ожидается слабый туман и изморозь. Эти явления сохранятся и утром 1 февраля.
Днем в пятницу столбики термометров поднимутся до -7 ... -12 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с.
К ночи снова ожидается похолодание до -10 ... -15 градусов, местами до -17...-22 градусов. Такую же температуру воздуха прогнозируют ночью с субботы на воскресенье, 3 февраля.
Днем в выходные потеплеет до -6 ... -11 градусов. Местами по Самарской области возможен небольшой снег.
В целом же в начале февраля будет немного холоднее, чем в это же время в предыдущие годы.
ИСТОЧНИК KP.RU