В Сызрани возле 16-этажного дома нашли труп молодого человека

СЕГОДНЯ 08:10 2019-02-01T08:10:15+03:00

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В четверг, 31 января, около 17 часов вечера в Юго-Западном районе Сызрани произошло ЧП. Там возле 16-этажного дома на проспекте Королева нашли труп молодого человека в возрасте около 20 лет, пишет "Маленькая Сызрань".

По предварительным данным, на теле парня были обнаружены травмы, характерные при падении с высоты. На данный момент известно, что погибший не жил в этом доме - никто из соседей его не опознал. Вместе с тем местные жители сообщили, что несколько дней назад видели парня, что якобы он интересовался работой.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Им предстоит узнать точную причину смерти парня, а также все обстоятельства его гибели.

ИСТОЧНИК KP.RU