2019-02-01T08:59:02+03:00
Общество

В Самаре до поселка Управленческий запустили автобусы № 51к

Автобусы будут курсировать от станции метро «Кировская»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новый маршрут ввели в дополнение к автобусу № 51Новый маршрут ввели в дополнение к автобусу № 51
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В пятницу, 1 февраля, в Красноглинский район Самары начнут курсировать новые автобусы. В дополнение к автобусу № 51, который ездит от станции метро «Кировская» до улицы Батайской (Красная Глинка), туда будет ходить автобус № 51к.

- Новый автобус свяжет станцию метро «Кировская» с поселком Управленческий. По утрам автобусы от станции метро «Кировская» будут отправляться в 6:10 и 7:45, а из Управленческого 7:10 и 8:45, - рассказали в компании «СамараАвтоГаз».

Что касается дневных и вечерних рейсов, то их расписание будет следующее: отправление от станции метро «Кировская» в 15:15, 15:50, 17:15 и 19:15, а от Управленческого — в 16:15, 16:50, 18:15.

Кроме того, по маршруту № 51 тоже запустят дополнительные рейсы: от «Кировской» отправление в 6:42, а из Управленческого — в 7:42. Вечером из поселка будет также отправляться автобус в 17:20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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