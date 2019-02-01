Долг жителя Самарской области едва не стоил поездки на родину

СЕГОДНЯ 09:21 2019-02-01T09:21:20+03:00

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Житель Кинельского района накопил долг по налогам в 90 тысяч рублей и едва не остался без поездки на родину. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

- В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство о взыскании денег в пользу налоговой службы. Однако, когда выяснилось, что он собирается ехать на родину — в одну из бывших советских республик, на него наложили запрет на выезд за пределы РФ, - рассказали представители службы судебных приставов.

Мужчина, не желая лишать себя традиционной поездки, сразу же поспешил погасить долг. Он полностью выплатил всю сумму, после чего с него сняли все ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU