2019-02-01T09:21:20+03:00
Общество

Долг жителя Самарской области едва не стоил поездки на родину

Мужчина задолжал налоговой около 90 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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Житель Кинельского района накопил долг по налогам в 90 тысяч рублей и едва не остался без поездки на родину. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

- В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство о взыскании денег в пользу налоговой службы. Однако, когда выяснилось, что он собирается ехать на родину — в одну из бывших советских республик, на него наложили запрет на выезд за пределы РФ, - рассказали представители службы судебных приставов.

Мужчина, не желая лишать себя традиционной поездки, сразу же поспешил погасить долг. Он полностью выплатил всю сумму, после чего с него сняли все ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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