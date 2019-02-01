«Лада» в овертайме обыграла «Ермак» 2:1
Тольяттинская «Лада» обыграла в Ангарске местный «Ермак» в матче регулярного чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути. Победитель определился в овертайме, матч закончился со счетом 2:1.
- Хорошая, быстрая игра, хороший соперник. Не дотерпели в конце. Хорошо, что в овертайме забили. Напрягают нападающие, потому, что мало стали забивать. Нападающие у нас лезут в углы, на ворота мало лезут, но разберемся, поправим, - прокомментировал встречу главный тренер тольяттинцев Анатолий Емелин, его слова приводит пресс-служба команды.
Счет во встрече открыл защитник «Лады» Данил Семенов, шайба залетела в ворота «Ермака» от защитника хозяев Андрея Конева. Сравняли ангарцы в самом конце основного времени матча – на 60 минуте. Отличился Анатолий Раенко. Победу «Ладе» принес лучший бомбардир ВХЛ Александр Тимирев на четвертой минуте овертайма.
ИСТОЧНИК KP.RU