«Лада» в овертайме обыграла «Ермак» 2:1

СЕГОДНЯ 09:22 2019-02-01T09:22:08+03:00

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Тольяттинская «Лада» обыграла в Ангарске местный «Ермак» в матче регулярного чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути. Победитель определился в овертайме, матч закончился со счетом 2:1.

- Хорошая, быстрая игра, хороший соперник. Не дотерпели в конце. Хорошо, что в овертайме забили. Напрягают нападающие, потому, что мало стали забивать. Нападающие у нас лезут в углы, на ворота мало лезут, но разберемся, поправим, - прокомментировал встречу главный тренер тольяттинцев Анатолий Емелин, его слова приводит пресс-служба команды.

Счет во встрече открыл защитник «Лады» Данил Семенов, шайба залетела в ворота «Ермака» от защитника хозяев Андрея Конева. Сравняли ангарцы в самом конце основного времени матча – на 60 минуте. Отличился Анатолий Раенко. Победу «Ладе» принес лучший бомбардир ВХЛ Александр Тимирев на четвертой минуте овертайма.

ИСТОЧНИК KP.RU