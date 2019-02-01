В Самаре «Калину» отбросило на пешехода после столкновения со «Шкодой»

СЕГОДНЯ 09:38 2019-02-01T09:38:34+03:00

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В четверг, 31 января, на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской в Самаре произошло серьезное ДТП. Там столкнулись два автомобиля: «Шкода» и «Лада Калина».

- 62-летний водитель иномарки при развороте не уступил дорогу отечественной легковушке под управлением 31-летней женщины, которая двигалась во встречном направлении, и столкнулся с ней, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

От удара «Калину» отбросило в сторону пешеходного перехода, где в это время стоял 20-летний молодой человек. Наехав на пешехода, машина продолжила движение и врезалась в ограждение.

В результате случившегося пострадали два человека: автомобилистка и пешеход. Женщину увезли в больницу с травмой головы, а парня — с ушибом ноги. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU