Еда из магазинов, консервы и фрукты: самарский космонавт Олег Кононенко показал, чем кормят на МКС

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-01T10:00:19+03:00

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Самарский космонавт Олег Кононенко показал, чем кормят на Международной космической станции. Он заснял себя с пайком на 16 дней. Каждый из них содержит 3 тысячи калорий.

- На МКС космонавты питаются по три раза в день. У них есть завтрак, обед и ужин, но можно делать и перекусы. Пайки хранятся в специальных железных коробках, - рассказали в Роскосмосе.

Как отмечают в ведомстве, космическое меню довольно разнообразное. В течение 16 дней оно не повторяется. Так, космонавтам доступны мясные и рыбные консервы, супы, пюре, овощные рагу, десерты и фрукты. Кроме того, на МКС завезли много консервированной продукции из магазинов.

Напомним, что Олег Кононенко находится на МКС с начала декабря прошлого года. Он проведет в космосе около полугода. Возвращение на Землю запланировано на лето 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU