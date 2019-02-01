Еда из магазинов, консервы и фрукты: самарский космонавт Олег Кононенко показал, чем кормят на МКС
Самарский космонавт Олег Кононенко показал, чем кормят на Международной космической станции. Он заснял себя с пайком на 16 дней. Каждый из них содержит 3 тысячи калорий.
- На МКС космонавты питаются по три раза в день. У них есть завтрак, обед и ужин, но можно делать и перекусы. Пайки хранятся в специальных железных коробках, - рассказали в Роскосмосе.
Как отмечают в ведомстве, космическое меню довольно разнообразное. В течение 16 дней оно не повторяется. Так, космонавтам доступны мясные и рыбные консервы, супы, пюре, овощные рагу, десерты и фрукты. Кроме того, на МКС завезли много консервированной продукции из магазинов.
Напомним, что Олег Кононенко находится на МКС с начала декабря прошлого года. Он проведет в космосе около полугода. Возвращение на Землю запланировано на лето 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU