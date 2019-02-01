Самарский баянист Сергей Войтенко выступит на дне рождения Льва Лещенко

СЕГОДНЯ 10:14 2019-02-01T10:14:18+03:00

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В пятницу, 1 февраля, исполняется 77 лет народному артисту России Льву Лещенко. В честь своего дня рождения он проведет большой концерт в Москве, на который пригласил много своих друзей - известных исполнителей. Одним из гостей торжества станет и самарский баянист Сергей Войтенко.

- Сегодня вечером выступаю на концерте Льва Лещенко. Концерт в день рождения народного артиста России покажут в прямом эфире на Первом канале, - рассказал Сергей Войтенко.

Лев Лещенко исполнит вместе с самарским баянистом песню «Моя последняя любовь» из своего альбома 2018 года. Начало концерта в 21:30.

ИСТОЧНИК KP.RU