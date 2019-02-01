2019-02-01T10:53:03+03:00
Происшествия

В Тольятти грузовой поезд протаранил выехавшую на ж/д переезд легковушку

К счастью, авария обошлась без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
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Авария произошла ранним утром на перегоне Тольятти - ХимзаводскаяАвария произошла ранним утром на перегоне Тольятти - ХимзаводскаяФото: Архив "КП"
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В четверг, 31 января, примерно в 4:30 на Куйбышевской железной дороге в Самарской области произошло ЧП. Там на перегоне Тольятти — Химзаводская грузовой поезд протаранил легковой автомобиль.

- Водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния столкновения избежать не удалось, - сообщили в пресс-службе КбшЖД.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал и схода состава с путей не было. Авария на переезде не повлияла на движение поездов. Как отмечают железнодорожники, этот переезд оснащен всем необходимым оборудованием, но даже это не особо помогает избежать ДТП. Только с начала 2019 года там произошли уже две аварии, и обе — по вине автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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