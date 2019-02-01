2019-02-01T11:18:32+03:00
Происшествия

Сызранского полицейского наказали рублем за нежелание расследовать дело

Из-за «лени» подполковника преступники, похитившие имущество железнодорожников на 100 тысяч рублей, ушли от ответственности
Анастасия ФИЛАТОВА
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За свою провинность полицейский отделался небольшим штрафомЗа свою провинность полицейский отделался небольшим штрафомФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Сызранский городской суд вынес приговор начальнику отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела МВД на транспорте, который обвинялся в превышении должностных полномочий и сокрытии преступления.

- В июле 2018 года подполковник после проведения проверки о хищении имущества у железнодорожников на 100 тысяч рублей поленился и не стал возбуждать уголовное дело. Он решил скрыть факт преступления, получив от свидетелей ложные сведения о том, что стоимость украденного не превышает 2,5 тысячи рублей. В итоге виновным удалось уйти от ответственности, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». В конце прошлого года ему назначили судебный штраф в 10 тысяч рублей. Прокуратура пыталась обжаловать это решение, но Самарский областной суд отклонил жалобу. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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