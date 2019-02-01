В Сызрани ранним утром «заминировали» железнодорожный мост

СЕГОДНЯ 11:39 2019-02-01T11:39:14+03:00

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Утром в пятницу, 1 февраля, в Сызрани произошло ЧП. Там около 4:50 в оперативные службы города поступило сообщение о том, что железнодорожный мост заминирован.

- На место происшествия в экстренном порядке выезжали полицейские и сотрудники МЧС. Они проверили мост, но ничего опасного там не обнаружили, - рассказали в администрации Сызрани.

Сообщение о минировании оказалось ложным. Правоохранители уже нашли и задержали «шутника». В настоящее время они выясняют, что побудило человека на такой хулиганский поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU