2019-02-01T11:50:51+03:00
Общество

Жители Самары могут выиграть романтический ужин за историю любви

Участвуйте в конкурсе КП-Самара и получайте подарки
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Пришли фото и выиграйПришли фото и выиграй
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Жители Самары и Самарской области могут выиграть романтический ужин к 14 февраля. В конкурсе КП-Самара ко Дню влюбленных разыгрывается сразу несколько отличных призов. Для участия в нем нужно разместить на сайте samara.kp.ru исторю вашей любви и фотографию вашей счастливой пары.

- Вы можете рассказать о своем вдохновляющем опыте, или же историю знакомства ваших родителей, о ваших бабушках и дедушках, отпраздновавших золотую свадьбу, - отмечают организаторы конкурса.

Поделиться своей историей и выиграть можно здесь. Ждем ваших вдохновляющих историй.

ИСТОЧНИК KP.RU

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