2019-02-01T11:57:36+03:00
Происшествия

В Самарской области браконьер убил лося за 240 тысяч рублей

Мужчина решил заняться незаконной охотой на территории Шигонского района
Анастасия ФИЛАТОВА
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На мужчину завели уголовное дело за убийство лосяНа мужчину завели уголовное дело за убийство лосяФото: Архив "КП"
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В Самарской области задержали еще одного браконьера, который покусился на жизнь лося. Поймали мужчину во вторник, 29 января, в Шигонском районе. Об этом сообщает пресс-служба департамента охоты и рыболовства Самарской области.

- Мужчина незаконно убил одного лося. На него завели уголовное дело по статье «Незаконная охота», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, - рассказали в ведомстве.

Браконьер признал свою вину и полностью возместил причиненный им ущерб, который составил 240 тысяч рублей. Напомним, что около 10 дней назад лесники выявили в регионе еще один случай незаконной охоты. 19 января мужчина убил в Безенчукском районе трех косуль на 390 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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