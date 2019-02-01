В Самарской области браконьер убил лося за 240 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:57 2019-02-01T11:57:36+03:00

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В Самарской области задержали еще одного браконьера, который покусился на жизнь лося. Поймали мужчину во вторник, 29 января, в Шигонском районе. Об этом сообщает пресс-служба департамента охоты и рыболовства Самарской области.

- Мужчина незаконно убил одного лося. На него завели уголовное дело по статье «Незаконная охота», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, - рассказали в ведомстве.

Браконьер признал свою вину и полностью возместил причиненный им ущерб, который составил 240 тысяч рублей. Напомним, что около 10 дней назад лесники выявили в регионе еще один случай незаконной охоты. 19 января мужчина убил в Безенчукском районе трех косуль на 390 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU