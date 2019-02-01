Гиорги Лория через суд добился от «Крыльев Советов» выплаты 20 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-01T12:03:05+03:00

За «Крылья» Лория выступал с 2015 по 2018 год, однако сезон 2017-2018 он провел в аренде в «Анжи» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Бывший вратарь «Крыльев Советов» Гиорги Лория через суд добился, чтобы клуб выплатил ему 20 млн рублей. Именно столько самарцы задолжали грузинскому футболисту зарплаты и отпускных. Эту информацию подтвердил директор по развитию «КС» Александр Шикунов.

- Долги действительно были, он [Лория, - прим. ред. «КП-Самара»] подал запрос через палату и получит деньги, это нормальная ситуация. Деньги просто не были вовремя заплачены клубом, все нормально, это ежедневная процедура во всех клубах, - приводит слова Шикунова soccer.ru.

Напомним, за «Крылья» Лория выступал с 2015 по 2018 год, однако сезон 2017-2018 он провел в аренде в «Анжи». Осенью 2018 года самарский клуб расторг контракт с грузинским голкипером.

ИСТОЧНИК KP.RU