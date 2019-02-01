Гиорги Лория через суд добился от «Крыльев Советов» выплаты 20 млн рублей
Бывший вратарь «Крыльев Советов» Гиорги Лория через суд добился, чтобы клуб выплатил ему 20 млн рублей. Именно столько самарцы задолжали грузинскому футболисту зарплаты и отпускных. Эту информацию подтвердил директор по развитию «КС» Александр Шикунов.
- Долги действительно были, он [Лория, - прим. ред. «КП-Самара»] подал запрос через палату и получит деньги, это нормальная ситуация. Деньги просто не были вовремя заплачены клубом, все нормально, это ежедневная процедура во всех клубах, - приводит слова Шикунова soccer.ru.
Напомним, за «Крылья» Лория выступал с 2015 по 2018 год, однако сезон 2017-2018 он провел в аренде в «Анжи». Осенью 2018 года самарский клуб расторг контракт с грузинским голкипером.
ИСТОЧНИК KP.RU