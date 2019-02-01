Дома был только мальчик: в Похвистневском районе семья осталась без дома из-за страшного пожара

СЕГОДНЯ 13:04 2019-02-01T13:14:09+03:00

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Страшный пожар в селе Рысайкино Похвистневского района вспыхнул в предпоследний день января. В тот момент, когда занялся огонь, дома был только 10-летний школьник Степа. Мальчишка успел быстро выскочить из горящего здания, но не захватил ни документов, ни каких-то важных вещей.

- Отец ненадолго отошел к соседу, это случилось днем, около 13.00. Степа был дома, занимался. Мы до сих пор не знаем, в чем причина, но говорят, что виновата утечка газа - дом частный, у нас есть котел. Огонь занялся мгновенно и дом просто выгорел дотла. Мы остались без всего, - рассказывает еще одна хозяйка дома Инна Симендеева. Девушка в этот день была в Самаре, приехала только к вечеру - уже на пепелище.

Семье придется обустраиваться заново

Еще один брат - Родион - сейчас в армии, ему про беду уже рассказали. Но сейчас помочь семье он не может. Пожилому мужчине с ребенком сейчас приходится жить у соседей - у Симендеевых не осталось буквально ничего, даже теплых вещей. Односельчане помогают семье и обращаются ко всем неравнодушным жителям Самарской области:

- Нужна одежда на мальчика 42 размер., муж. 50-52 размер, муж.обувь 38-39, 42 размер. Семья не откажется от любой помощи. Если есть возможность помочь деньгами - номер карты 4276 5400 4149 4042 Сбербанк, получатель Инна Владимировна С. Будем рады любой сумме, ведь приобретать придется от зубной щетки и мыла до тарелок-ложек, т.е. обустраиваться с нуля, - говорится в сообщении, которое также распространяет "Похвистнево - Информ".

В доме сейчас даже находиться невозможно

ИСТОЧНИК KP.RU