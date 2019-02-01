Жителям Тольятти расскажут о загадках, истории и рекордах таблицы Менделеева

СЕГОДНЯ 13:06 2019-02-01T13:06:47+03:00

Лекция пройдет в ДК «Тольяттиазот» 15 февраля в 19:00

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В Тольятти пройдет лекция «Полтора века таблицы Менделеева: история, загадки, рекорды». Прочитает ее научный журналист, главный редактор портала Neuronovosti.ru, главный редактор портала Mendeleev.info, научный редактор портала Indicator.ru. Лекция начнется в 19:00 в пятницу, 15 февраля, в ДК «Тольяттиазот» по адресу: улица Коммунистическая, дом 12.

- Лекция посвящена 150-летнему юбилею периодической таблицы химических элементов, - рассказали организаторы.

Вход свободный. Однако предварительно нужно записаться. Сделать это можно онлайн на сайте ДК «Тольяттиазот».

ИСТОЧНИК KP.RU