Отвез в больницу и скрылся: в Самаре ищут сбившего школьницу водителя

СЕГОДНЯ 13:12 2019-02-01T13:12:44+03:00

Неизвестный автомобилист скрылся после того, как отвез пострадавшую в больницу Фото: Архив "КП"

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Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сбил девочку-подростка и скрылся после ДТП. Все произошло 4 января около 16:40 на улице Галактионовской в Самаре.

- Неизвестный водитель, двигаясь со стороны улицы Ульяновской в направлении Вилоновской в условиях снегопада, в районе дома № 102а по улице Галактионовской сбил 16-летнюю девушку. Последняя на тот момент вышла из трамвая и начала переходить дорогу слева направо по ходу движения автомобиля, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего девушка получила различные травмы, с которыми виновник ДТП отвез ее в одну из городских больниц. Сразу после этого он уехал в неизвестном направлении.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного происшествия или что-либо знает о личности водителя, сообщить об этом по телефонам: 8-987-154-59-94 - отделение розыска; 951-91-21 - дежурная часть, или обратиться по адресу: Самара, улица Никитинская, 73а.

ИСТОЧНИК KP.RU