2019-02-01T13:46:10+03:00
Общество

В Самаре могут появиться дополнительные снежные полигоны

Новые площадки позволят увеличить объем вывозимого снега за сутки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас в Самаре работают 5 муниципальных и 2 коммерческих полигонаСейчас в Самаре работают 5 муниципальных и 2 коммерческих полигонаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре планируют увеличить количество полигонов, на которые будут вывозить снег с улиц и дворов города. Об этом на заседании в гордуме сообщил глава департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

- Сейчас мы используем пять муниципальных полигонов и два коммерческих. В перспективе планируется создать еще два муниципальных полигона. Это позволит увеличить объем вывозимого за сутки снега, — отметил чиновник.

Напомним. что за январь в областной столице выпало уже 176% от меячной нормы осадков. Высота снежного покрова составляет около одного метра, что в два раза превышает норму. Ежедневно коммунальные службы вывозят с улиц Самары более 12 тысяч тонн снега. Его так много, что полигоны не справляются. Они не могут принять такое большое количество снега за день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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