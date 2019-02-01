В Самаре могут появиться дополнительные снежные полигоны

СЕГОДНЯ 13:42 2019-02-01T13:46:10+03:00

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В Самаре планируют увеличить количество полигонов, на которые будут вывозить снег с улиц и дворов города. Об этом на заседании в гордуме сообщил глава департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

- Сейчас мы используем пять муниципальных полигонов и два коммерческих. В перспективе планируется создать еще два муниципальных полигона. Это позволит увеличить объем вывозимого за сутки снега, — отметил чиновник.

Напомним. что за январь в областной столице выпало уже 176% от меячной нормы осадков. Высота снежного покрова составляет около одного метра, что в два раза превышает норму. Ежедневно коммунальные службы вывозят с улиц Самары более 12 тысяч тонн снега. Его так много, что полигоны не справляются. Они не могут принять такое большое количество снега за день.

ИСТОЧНИК KP.RU