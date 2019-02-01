2019-02-01T14:14:27+03:00
Общество

В Самарской области закроют несколько мусорных полигонов

Эти площадки уже исчерпали свои ресурсы
Анастасия ФИЛАТОВА
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В регионе хотят создать новые современные комплексы полного циклаВ регионе хотят создать новые современные комплексы полного циклаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Значительная часть полигонов в Самарской области, куда свозится мусор, уже исчерпали свой ресурс. В связи с этим власти региона собираются закрыть их на рекультивацию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Полигоны закроют во избежание ухудшения экологической ситуации. Вместо них планируется построить новые современные объекты и комплексы полного цикла переработки отходов. Это позволит значительно снизить экологическую нагрузку и сохранить здоровье людей, - отмечают чиновники.

По словам министра экологии и ЖКХ региона Сергея Маркова, вся техника, которая вывозит мусор на полигоны, оснащена системой ГЛОНАС. Благодаря ей за всеми передвижениями машин можно наблюдать в режиме реального времени и проследить, куда именно свозиться мусор. Кроме того, чиновник рассказал, что полигоны теперь принимают мусор не по объему, а по весу, для чего там было установлено специальное оборудование. Также он добавил, что в этом году в регионе появятся еще две сортировочные станции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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