2019-02-01T14:42:15+03:00
Происшествия

В Самаре будут судить серийного грабителя, нападавшего на людей в подъездах

Преступник избивал своих жертв, а затем похищал сумки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Разбойник уже не раз был судимРазбойник уже не раз был судимФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом 42-летний местный житель, которого обвиняют в нападениях и ограблении людей на территории Советского района.

- Мужчина совершал преступления в сентябре прошлого года. Действовал всегда по одной схеме: заходил за своей будущей жертвой в подъезд, избивал, а затем похищал их имущество, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Таким образом преступник ограбил 80-летнюю женщину, 82-летнего мужчину и 49-летнюю женщину. Нападения происходили в подъездах домов на улицах Аэродромной и Антонова-Овсеенко. У первой жертвы злоумышленник отобрал сумку, у второй — тысячу рублей и сумку с продуктами, а у третьей — тоже сумку. В последнем случае преступнику «помог» камень, обернутый в футболку.

По данным полицейских, злоумышленник был неоднократно судим за кражи, грабежи и разбойные нападения. Последний раз он освободился из мест лишения свободы только в 2018 году. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Разбой». Сейчас правоохранители завершили его расследование и передали на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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