В Самаре задержали посредника, который должен был передать взятку наркологу
Ленинский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
- В понедельник, 28 января, подозреваемый предложил врачу-наркологу незаконное вознаграждение в 50 тысяч рублей за выдачу медицинского заключения. Справку медик должен был написать для другого человека без фактического его осмотра, - рассказали следователи.
Сразу после этого мужчину задержали сотрудники ГУ МВД по региону. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители выясняют все подробности происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU