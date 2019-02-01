В Самаре задержали посредника, который должен был передать взятку наркологу

СЕГОДНЯ 15:13 2019-02-01T15:13:26+03:00

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Ленинский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- В понедельник, 28 января, подозреваемый предложил врачу-наркологу незаконное вознаграждение в 50 тысяч рублей за выдачу медицинского заключения. Справку медик должен был написать для другого человека без фактического его осмотра, - рассказали следователи.

Сразу после этого мужчину задержали сотрудники ГУ МВД по региону. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители выясняют все подробности происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU