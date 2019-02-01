2019-02-01T16:00:01+03:00
Общество

Жители Самары смогут заплатить за газ и передать показания через интернет

Поставщик голубого топлива запустил сервис «Личный кабинет» для абонентов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новый сервис начнет работать с 1 февраляНовый сервис начнет работать с 1 февраля
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В пятницу, 1 февраля, «Газпром межрегионгаз Самара» запустил новый сервис «Личный кабинет абонента». Он будет работать на платформе «Мойгаз.смородина.онлайн».

- Жители смогут в личном кабинете формировать квитанции, передавать показания счетчиков и оплачивать газоснабжение с помощью банковских карт без комиссии. Кроме того, этот сервис позволит просматривать историю потребления услуг, оплаты и начислений, а также найти ближайший абонентский центр, - сообщили в пресс-службе компании.

Самарцам будет доступна и мобильная версия личного кабинета. В частности, им смогут пользоваться обладатели смартфонов с операционной системой iOS или Android. Для этого нужно будет набрать в поисковой строке запрос «Мой ГАЗ». В случае возникновения проблем с регистрацией в новом сервисе, жители смогут обратиться в службу техподдержки компании «Газпром межрегионгаз Самара». Адрес ее электронной почты: F63220@samgas.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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