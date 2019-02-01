Отправились пешком через Волгу: спасатели эвакуировали с Поджабного трех замерзших девочек

СЕГОДНЯ 16:12 2019-02-01T16:12:51+03:00

Дети решили самостоятельно прогуляться по реке, но не смогли потом вернуться домой

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В пятницу, 1 февраля, на Волге в Самаре произошло ЧП. Три девочки решили прогуляться пешком через реку и не смогли самостоятельно вернуться обратно.

- Трое детей в возрасте 11 лет отправились в «поход» без сопровождения взрослых. Они прошли от речного вокзала до пристани Проран на острове Поджабный. По пути они сильно промокли и замерзли, - рассказали в ПСС Самарской области.

Девочки вызвали на помощь спасателей. Те выдвинулись на место на судне на воздушной подушке в 14:22. Сотрудники оперативной службы нашли девочек и привезли их на спасательную станцию. Там они отогрели детей, а затем вызвали родителей и полицейских. Со всем семьями была проведена профилактическая беседа.

ИСТОЧНИК KP.RU