Две игры в субботу, две в пятницу: появился календарь «Крыльев Советов» в РПЛ на март
На сайте РПЛ опубликовали даты и время матчей, которые пройдут в марте. «Крылья Советов» сыграют в этом месяце четыре матча. Возобновится чемпионат для самарцев в субботу, 2 марта, в Москве, где «КС» встретятся с «Локомотивом». Начало встречи - в 17:30 по самарскому времени. Первый домашний матч после перерыва подопечные Божовича проведут в субботу, 19 марта. На «Самара Арене» «Крылья» примут «Енисей». Начнется игра в 15:00 по самарскому времени.
В пятницу, 15 марта, в 20:30 «КС» сыграют против «Анжи» на выезде. Ровно через неделю – в пятницу, 29 марта, «Крылья» примут на «Самара Арене» тульский «Арсенал». Игра начнется в 19:30 по местному времени.
ИСТОЧНИК KP.RU