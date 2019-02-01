Две игры в субботу, две в пятницу: появился календарь «Крыльев Советов» в РПЛ на март

СЕГОДНЯ 16:26 2019-02-01T16:26:30+03:00

В этом месяцев самарцы сыграют четыре матча: два дома и два на выезде

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На сайте РПЛ опубликовали даты и время матчей, которые пройдут в марте. «Крылья Советов» сыграют в этом месяце четыре матча. Возобновится чемпионат для самарцев в субботу, 2 марта, в Москве, где «КС» встретятся с «Локомотивом». Начало встречи - в 17:30 по самарскому времени. Первый домашний матч после перерыва подопечные Божовича проведут в субботу, 19 марта. На «Самара Арене» «Крылья» примут «Енисей». Начнется игра в 15:00 по самарскому времени.

В пятницу, 15 марта, в 20:30 «КС» сыграют против «Анжи» на выезде. Ровно через неделю – в пятницу, 29 марта, «Крылья» примут на «Самара Арене» тульский «Арсенал». Игра начнется в 19:30 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU