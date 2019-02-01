В самарской колонии побывали легенды мирового хоккея

СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-01T16:30:01+03:00

Олимпийские чемпионы приезжали посмотреть на матч между командой осужденных и городской командой «Чайка»

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В Самаре в исправительной колонии № 6 прошел товарищеский матч между командой осужденных и местной хоккейной командой «Чайка». Это соревнование, которое прошло в рамках общегородского турнира на кубок «Надежда», побывали легенды мирового хоккея, Олимпийские чемпионы, чемпионы мира Борис Михайлов и Борис Майоров. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Самарской области.

- Отрадно, что любительский хоккей живет и развивается даже не в столь отдаленных местах. Уверен, регулярные занятия спортом способствуют становлению осужденных на путь исправления, - сказал Борис Михайлов.

Команде исправительной колонии не хватило одного очка, чтобы завершить матч дружеской победой

Отметим, что матч прошел в тяжелой борьбе, но победу в итоге вырвала команда «Чайка». Она обыграла команду исправительной колонии со счетом 9:8. Окончание встречи заметно скрасил взаимный обмен памятными подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU