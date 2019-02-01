2019-02-01T16:30:01+03:00
Общество

В самарской колонии побывали легенды мирового хоккея

Олимпийские чемпионы приезжали посмотреть на матч между командой осужденных и городской командой «Чайка»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФСИН по Самарской областиФото: УФСИН по Самарской области
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В Самаре в исправительной колонии № 6 прошел товарищеский матч между командой осужденных и местной хоккейной командой «Чайка». Это соревнование, которое прошло в рамках общегородского турнира на кубок «Надежда», побывали легенды мирового хоккея, Олимпийские чемпионы, чемпионы мира Борис Михайлов и Борис Майоров. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Самарской области.

- Отрадно, что любительский хоккей живет и развивается даже не в столь отдаленных местах. Уверен, регулярные занятия спортом способствуют становлению осужденных на путь исправления, - сказал Борис Михайлов.

Команде исправительной колонии не хватило одного очка, чтобы завершить матч дружеской победой

Команде исправительной колонии не хватило одного очка, чтобы завершить матч дружеской победой

Отметим, что матч прошел в тяжелой борьбе, но победу в итоге вырвала команда «Чайка». Она обыграла команду исправительной колонии со счетом 9:8. Окончание встречи заметно скрасил взаимный обмен памятными подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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