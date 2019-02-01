2019-02-01T16:51:10+03:00
Общество

В Самарской области пенсионерка вызвала полицейских, чтобы те почистили ей снег

Женщина не могла выбраться на улицу из-за снежного завала
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские взяли лопаты и в четыре руки быстро расчистили снегПолицейские взяли лопаты и в четыре руки быстро расчистили снегФото: Архив "КП"
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Недавно одним январским вечером в полицию Похвистневского района поступил звонок. Звонила 76-летняя женщина. Она сообщила, что снег завалил ей выход со двора и теперь она не может выбраться на улицу. Полиция оказалась ее последней надеждой на спасение.

- К дому женщины был направлен ближайший экипаж полиции, который находился на патрулировании. Стражи порядка - капитан Константин Отдельнов и лейтенант Максим Шелкаев - не стали дожидаться сотрудников спецслужб и, попросив у соседки лопаты, сами раскопали снежный завал, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские убедились, что с пенсионеркой все в порядке и что ей не требуется медицинская помощь, а затем отправились дальше нести свою службу. На следующий день после этого женщина связалась руководителем территориального отдела полиции и поблагодарила стражей порядка за оказанную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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