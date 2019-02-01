В Самаре пенсионеру не давали справку на права, и он решил дать взятку 50 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 18:43 2019-02-01T18:47:41+03:00

В полиции не сообщили, в каком из диспансеров возникли сложности: наркологическом или психиатрическом

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В Самаре 67-летний мужчина попался а коррупционном преступлении. Его задержала полиция в тот момент, когдс он сбивал с пути истинного сотрудника одного из диспансеров города. Все дело в том, что пенсионеру была нужна справка для получения водительского удостоверения. Но с чем-то возникли проблемы: либо у мужчины были психические заболевания, либо он стоял на учете в наркодиспансере. Отчаявшийся самарец решил пойти на прествпление и дать взятку.

- 50 тысяч рублей предназначались в качестве незаконного вознаграждения за выдачу положительного заключения. В момент передачи денег мужчина и был задержан. Ранее он не был судим, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Теперь завндено уголовное дело за дачу взятки, его предстоит расследовать. Мужчину обязательно накажут по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU