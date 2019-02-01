2019-02-01T19:21:28+03:00
Общество

Мэрия: глыба снега, чуть не убившая ребенка в Самаре, упала с частного гаража

Владельца уже нашли и с ним будут разбираться
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Стало известно, откуда упала глыба снега, которая чуть не убила девочку 9 лет на детской площадке в Промышленном районе. В администрации города провели расследование и сообщили, что наледь сошла с крыши частного гаража, расположенного рядом с площадкой.

- Гараж находится во двор домов по пр. Кирова 60-62. Девочка получила травму, ее маме позвонила глава города Елена Лапушкина и пожелала выздоровления, - сообщили в городской администрации.

Также здесь подчеркнули, что собственника гаража уже нашли. И мэрия готова всячески помогать полиции, чтобы установить и наказать виновных. В дюбом случае, также полезно будет организовать проверку остальных гаражей и не только в Промышленном районе.

Напомним, ЧП случилось сегодня днем, ребенок в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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