Мэрия: глыба снега, чуть не убившая ребенка в Самаре, упала с частного гаража

СЕГОДНЯ 19:21 2019-02-01T19:21:28+03:00

Владельца уже нашли и с ним будут разбираться

Изменить размер текста: A A

Стало известно, откуда упала глыба снега, которая чуть не убила девочку 9 лет на детской площадке в Промышленном районе. В администрации города провели расследование и сообщили, что наледь сошла с крыши частного гаража, расположенного рядом с площадкой.

- Гараж находится во двор домов по пр. Кирова 60-62. Девочка получила травму, ее маме позвонила глава города Елена Лапушкина и пожелала выздоровления, - сообщили в городской администрации.

Также здесь подчеркнули, что собственника гаража уже нашли. И мэрия готова всячески помогать полиции, чтобы установить и наказать виновных. В дюбом случае, также полезно будет организовать проверку остальных гаражей и не только в Промышленном районе.

Напомним, ЧП случилось сегодня днем, ребенок в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU