Мэрия: глыба снега, чуть не убившая ребенка в Самаре, упала с частного гаража
Стало известно, откуда упала глыба снега, которая чуть не убила девочку 9 лет на детской площадке в Промышленном районе. В администрации города провели расследование и сообщили, что наледь сошла с крыши частного гаража, расположенного рядом с площадкой.
- Гараж находится во двор домов по пр. Кирова 60-62. Девочка получила травму, ее маме позвонила глава города Елена Лапушкина и пожелала выздоровления, - сообщили в городской администрации.
Также здесь подчеркнули, что собственника гаража уже нашли. И мэрия готова всячески помогать полиции, чтобы установить и наказать виновных. В дюбом случае, также полезно будет организовать проверку остальных гаражей и не только в Промышленном районе.
Напомним, ЧП случилось сегодня днем, ребенок в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU