2019-02-01T19:33:24+03:00
Происшествия

Водители мчатся не глядя: в Самаре на перекрестке Московского шоссе и Потапова сбили девушку

Водитель уверял, что притормаживал, но судя по тому, как далеко откинуло девушку, он приукрашивает действительность
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На Московском шоссе сбили пешеходаНа Московском шоссе сбили пешехода
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В Самаре на Московском шоссе вечером в пятницу сбили девушку, которая пересекала дорогу на пересечении с ул. Потапова, шла по пешеходному переходу. Водител автомобиля Тойота сам говорит, что притормаживал перед переходом, тем более ему горел красный. Но на фото видно, что девушку откинуло достаточно далеко, так что ехал мужчина видимо быстро.

-Сейчас 22-летнюю девушку доставили в больницу, решается вопрос о госпитализации, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Комментаторы в соцсетяж сразу принялись спорить, выясняя, кто виноват. Водители говорят, что на этом перекрестке люди часто начинают движение, не убедившись, что их пропускают. При этом сами пешеходы говорят, что водители на скользкой дороге не тормозят и пытаются до последнего проскочить поворот.

Сейчас полицейские ведут проверку, по ее результатам будет принято решение о наказании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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