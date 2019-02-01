Увидел в пятне деревья и облака: в Самаре покажут картины художника, который рисует нефтью

1 Февр. 22:36 2019-02-01T22:36:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителям Самары покажут картины, нарисованные нефтью. Выставка профессионального инженера-нефтяника Марселя Шайдуллина откроется 4 февраля в концертном зале Политеха на Первомайской, 18.

- У каждого есть свой секрет, как приручить нефть. В чистом виде она для рисования непригодна, стекает с холста, плохо сохнет. Я экспериментировал и подобрал идеальный состав, не зря почле университете готовил буровые растворы, -признается художник.

Выставка под названием "Моя дорога к нефти" пробудет в Самаре до 11 февраля. Кстати, сам художник рассказал, что рисовать начал, когда увидел каплю нефти на спецовке и в ней угадал очертания неба, буровой вышки, облаков, деревьев. А еще Марсель собирается получить патент на смесь, которой он рисует.

ИСТОЧНИК KP.RU