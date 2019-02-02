В Сызрани грузовик протаранил машину с двумя детьми

СЕГОДНЯ 08:55 2019-02-02T08:55:14+03:00

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Двое детей пострадали в аварии в Сызрани вечером в пятницу 1 февраля. По данным полиции, автомобиль "Рено", за рулем которого находилась женщина, двигался по ул. Выборгской. В какой-то момент автоледи резко затормозил. Из-за этого в нее врезался грузовик, который ехал сзади.

- От удара машину выбросило на встречку. Здесь он столкнулась с приорой, - объяснили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В машине находились дети 17 и 9 лет. Им понадобилась помощь врачей. Полицейские проводят все необходимые действия, чтобы установить кто виноват в аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU