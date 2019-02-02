В Самаре пенсионер избил мужчину в полном расцвете сил, который сказал ему что-то оскорбительное
Пенсионера-боксера задержала полиция
Полиция разбирается в деле
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Полицию в ночь с пятницы на субботу вызвали жители Хибинского переулка. Приехали сотрудники органов вместе с медиками. Оказалось, что кто-то сильно избил местного 40-летнего жителя. Вскоре выяснилось, что он накануне ночью поругался с соседом, мужчиной 67 лет. Словесная перепалка перешла в драку и, на удивление, вперед вырвался опыт, а не молодость.
- В ходе драки пенсионер причинл молодому оппоненту тяжкие телесные повреждения, - признали в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Мужчину задержали, сейчас в деле разбирается полиция. Пенсионеру-боксеру грозит уголовное наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU