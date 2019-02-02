Следите за цифрами в квитанции: самарцам сделают перерасчет за тепло и горячую воду уже в феврале

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-02T10:13:04+03:00

Это коснется тех горожан, у которых не установлены приборы учета

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Теплоэнергетики напомнили, что счета за тепло и горячую воду за январь жителям домов, которые сидели без отопления из-за аварии, придут с учетом перерасчета. Это коснется жителей, у которых не установлены счетчики. Соответственно, в квитанции будут уменьшены объемы потребления энергоресурсов за весь период отключения.

- Перерасчет в тех домах, где жители заключили прямые договора с "ЭнергосбыТ Плюс, будет проведен и включен отдельной строкой в квитанции за январь 2019 года. Если собственники жилья платят через УК, то счет будет сформирован с учетом перерасчета и квитанции жителям выставят управляющие компании, - отметили в филиале "ЭнергосбыТ Плюс".

Также власти напоминают, что если сумма в квитанции вас не устраивает или же вы считаете, что вам забыли сделать перерасчет, стоит обратиться сначала в свою УК, а потом в ГЖИ.

ИСТОЧНИК KP.RU