2019-02-02T10:53:15+03:00
Происшествия

В Самаре поймали "Витаса", грабившего богатых обитателей Просек

Вор-рецидивист проникал в шикарные коттеджи через открытые двери и окна, а от камер наблюдения прикрывался платком
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вор брал только деньги и золото, вещи - только иногдаВор брал только деньги и золото, вещи - только иногда
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В Самаре задержали вора - рецидивист по кличке Витас. Тольяттинец Андрей А. с богатым криминальный прошлым был своеобразным Робин Гудом нашего времени. Грабил он только богатых обитателей коттеджей на Просеках и в закрытых коттеджных посёлках. Кражи в полиции стали фиксировать с сентября 2018 года, да и то к стража порядка обращались не все пострадавшие. Многим влиятельным людям не хотелось светиться в сводках и рассказывать о своем имуществе.

- Вор действовал очень грамотно. Он закрывался от камер наблюдения. Чаще всего попадал в дома через открытые двери и окна, которые оставляли распахнутыми беспеяные богачи. Но полиции удалось выяснить, что каждый раз около места преступления замечают машину Опель Астра, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Эта информация стала для полиции зацепкой. Владельца машины вычислили по банковской карте, с которой он оплачивал штрафы. Оказалось, что мужчина дрцжен с вором-рецидивистлм по кличке Витас. Тот считал себя гением в профессии и жил по понятиям. Парочку взяли в разработку и задержали около одного из коттеджей в посёлке Белозерки.

Сам Андрей А ни в чем не признается, а водитель рассказал, что ничего не знает и просто возил друга по делам, получая от него 2 тыс рублей. Однажды с ним расплатились украденным роботом-пылесосом.

У "Витаса" дома нашли и украденные банковские карты. Расследование продолжается, а богатые жители города теперь могу спать спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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