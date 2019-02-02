В Самаре МАЗ с прицепом превратил в металлолом 16 автомобилей

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-02T11:31:24+03:00

29 летний водитель не справился с управлением и въехал на парковку

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Массовое ДТП произошло в Сама ре в Зубчаниновке. Здесь МАЗ с полуприцепом въехал на стоянку автомобилей и протаранил 16 машин. Какие-то из них превратились в груду металлолома, у каких-то сильно повреждена передняя часть.

-За рулём МАЗА был 29-летний водитель со стажем вождения шесть лет. Он не справился с управлением, следуя по Ул. Магистральной, напротив дома 78а его грузовик въехал в припаркованные шестнадцать машин, - поделились информацией в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В комментариях к размещенным в социальных сетях фото владельцы машин жалуются, что они были новые, кто-то только недавно купил себе авто. По предварительным данным в результате ДТП никто не пострадал, кроме кошелька владельцев искалеченных авто. Полицейским предстоит разобраться в деталях случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU