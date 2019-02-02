А где же грудь? Жена самарского олигарха показала, какой была в 18 лет

СЕГОДНЯ 13:41 2019-02-02T13:41:28+03:00

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Жена олигарха Шаповалова Ксения Царицына показала свое фото 10-летней давности - именно так подписала она свою публикацию в инстаграме. Правда, тут же она добавила: мол, где мои 18 лет. Но девушка явно лукавит: сейчас Ксении 26 лет, а это значит, что либо на фото она 16-летняя, либо фото не такое давнее.

- Ой, Ксюша, красивая как всегда, - восхитились одни подписчики. Другие же бросились искать на фото грудь и были разочарованы. Сейчас Ксения радует своих поклонников внушительными формами, а вот в 18 лет богатство будущей жены олигарха было гораздо скромнее. Зато лицо девушки практически не изменилось, пухлые губы были у будущее миссис Россия уже тогда.

В историях же инстаграма кто-то из знакомых Ксении тоже поделился фото молодой модели. Уже в 18 она явно любила блестящие наряды и блистать. Сейчас Ксения Царицына и Алексей Шаповалов живут в Дубаях. Девушка мечтает о том, чтобы стать Миссис Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU