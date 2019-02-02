2019-02-02T13:41:28+03:00
Общество

А где же грудь? Жена самарского олигарха показала, какой была в 18 лет

Подписчики оценили пухлые губки модели, но недосчитались груди, которая сейчас явно больше третьего размера
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Ксения Царицына показала, какой была 10 лет назадКсения Царицына показала, какой была 10 лет назад
Изменить размер текста:

Жена олигарха Шаповалова Ксения Царицына показала свое фото 10-летней давности - именно так подписала она свою публикацию в инстаграме. Правда, тут же она добавила: мол, где мои 18 лет. Но девушка явно лукавит: сейчас Ксении 26 лет, а это значит, что либо на фото она 16-летняя, либо фото не такое давнее.

- Ой, Ксюша, красивая как всегда, - восхитились одни подписчики. Другие же бросились искать на фото грудь и были разочарованы. Сейчас Ксения радует своих поклонников внушительными формами, а вот в 18 лет богатство будущей жены олигарха было гораздо скромнее. Зато лицо девушки практически не изменилось, пухлые губы были у будущее миссис Россия уже тогда.

В историях же инстаграма кто-то из знакомых Ксении тоже поделился фото молодой модели. Уже в 18 она явно любила блестящие наряды и блистать. Сейчас Ксения Царицына и Алексей Шаповалов живут в Дубаях. Девушка мечтает о том, чтобы стать Миссис Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре МАЗ с прицепом превратил в металлолом 16 автомобилей
В Самаре поймали "Витаса", грабившего богатых обитателей Просек
Следите за цифрами в квитанции: самарцам сделают перерасчет за тепло и горячую воду уже в феврале
В Самаре пенсионер избил мужчину в полном расцвете сил, который сказал ему что-то оскорбительное
В Сызрани цыгане, продававшие белье, украли 100 тыс. рублей у пенсионерки
Мужчина умер под колесами ГАЗа на Обводной дороге в Самарской области
В Сызрани грузовик протаранил машину с двумя детьми
Увидел в пятне деревья и облака: в Самаре покажут картины художника, который рисует нефтью
Водители мчатся не глядя: в Самаре на перекрестке Московского шоссе и Потапова сбили девушку
Мэрия: глыба снега, чуть не убившая ребенка в Самаре, упала с частного гаража
В Самаре пенсионеру не давали справку на права, и он решил дать взятку 50 тыс. рублей
В Самарской области пенсионерка вызвала полицейских, чтобы те почистили ей снег
В самарской колонии побывали легенды мирового хоккея
Две игры в субботу, две в пятницу: появился календарь «Крыльев Советов» в РПЛ на март
Отправились пешком через Волгу: спасатели эвакуировали с Поджабного трех замерзших девочек
Жители Самары смогут заплатить за газ и передать показания через интернет
В Самаре на детской площадке на двух девочек рухнула глыба льда
В Самаре задержали посредника, который должен был передать взятку наркологу
В Самаре будут судить серийного грабителя, нападавшего на людей в подъездах
В Самарской области закроют несколько мусорных полигонов
В Самаре могут появиться дополнительные снежные полигоны
Отвез в больницу и скрылся: в Самаре ищут сбившего школьницу водителя