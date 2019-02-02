В Тольятти поймали воровку, которую искали по всей России

СЕГОДНЯ 15:34 2019-02-02T15:38:49+03:00

В Тольятти поймали подозреваемую, которая находилась в федеральном розыске

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В Тольятти росгвардейцы задержали девушку, которая была объявлена в федеральный розыск за кражу сотового телефона. Экипаж вневедомственной охраны патрулировал улицу Степана Разина и росгвардейцы заметили девушку, портрет которой они видели на ориентировке.

- 25-летняя девушка украла телефон и скрылась от дознания. Служащие Росгвардии беглянку задержали и передали в руки полиции, - рассказали в Росгвардии.

Теперь уже полицейские разберутся, в чем виновата поцманная девушка, и передадут её по месту ведения следствия по преступления, в котором её подозревают.

ИСТОЧНИК KP.RU