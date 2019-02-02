Ночью в Самаре задержали пассажира иномарки под «спидами»

СЕГОДНЯ 18:01 2019-02-02T18:01:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 2 февраля сотрудники ДПС остановили иномарку на 23 км Московского шоссе. Водитель автомобиля нарушил Правила дорожного движения, его пассажир не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейским показалось, что пассажир, сидевший на соседнем кресле, ведет себя странно. Его решили досмотреть. В нагрудном кармане куртки обнаружили сверток с N-метилэфедроном («спидами», «скоростью») массой более 1 грамма. Молодого человека задержали.

Задержанным оказался 24-летний житель Самары, ранее его судили за совершение кражи. Против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Теперь рецидивиста проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU